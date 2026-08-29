Taranto 2026: sono 600 i giornalisti accreditati. Il quartiere generale dell’informazione nel cuore della Marina Militare

L'intervista a Maria Teresa Squillaci, Responsabile Ufficio Stampa Taranto 2026

C’è un luogo a Taranto dove ogni giorno si incrociano cronisti, fotografi, operatori televisivi e professionisti della comunicazione provenienti da diverse realtà del panorama internazionale. È il Circolo Ufficiali della Marina Militare, prestigiosa struttura affacciata sul mare e situata nel cuore della città, scelta come punto di riferimento per il lavoro dei media impegnati nel racconto dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Sono 600 in totale i giornalisti, cameraman, fotoreporter accreditati.

La sede di Piazza John Fitzgerald Kennedy, prima di tutto ci ricorda molto da vicino la nostra, a Taranto è invece storicamente legata alla presenza della Marina Militare e alla vita istituzionale della città. Le sue sale, tradizionalmente destinate a incontri ufficiali, attività culturali e momenti di rappresentanza, si sono trasformate in questi giorni in un autentico quartier generale dell’informazione. Qui prende forma ogni giorno il racconto della grande manifestazione mediterranea. Dai risultati delle competizioni alle storie degli atleti, dalle cerimonie ufficiali alle immagini provenienti dagli impianti sportivi, il lavoro dei media diventa parte integrante dell’evento.

Computer aperti, telefoni che squillano, fotografie da selezionare e servizi da inviare: dietro ogni gara c’è anche il lavoro silenzioso di chi ha il compito di trasformare lo sport in racconto. Il Circolo diventa così molto più di una semplice sede operativa. È un punto di incontro tra culture, lingue e professionalità diverse, accomunate da un unico obiettivo: raccontare i Giochi del Mediterraneo

Nel servizio l'intervista a Maria Teresa Squillaci, Responsabile Ufficio Stampa Taranto 2026







