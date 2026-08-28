GIOCHI DEL MEDITERRANEO Taranto 2026, tennis: Silvia Alletti sconfitta a testa alta La tennista sammarinese esce agli ottavi del torneo, battuta 6-3, 6-4 dalla pugliese Vittoria Paganetti. Ma l'atleta biancazzurra lotta fino all’ultimo punto e lascia il campo con grande dignità

Al Magna Grecia Tennis Center di Taranto finisce agli ottavi di finale l’avventura di Silvia Alletti ai Giochi del Mediterraneo 2026. La sammarinese si arrende in due set a Vittoria Paganetti, testa di serie numero 8 e giocatrice di casa, con il punteggio di 6-3, 6-4. Un risultato che racconta solo in parte la prestazione di Alletti. Di fronte aveva un’avversaria di valore e sostenuta dal pubblico pugliese, ma Silvia ha provato a rimanere dentro la partita, cercando di ribattere colpo su colpo e senza mai rinunciare a giocare.

Il primo set si è chiuso sul 6-3, con Paganetti capace di prendere progressivamente il controllo degli scambi. Nel secondo parziale la sammarinese ha provato a reagire, mantenendo la sfida più equilibrata, ma la tennista italiana è riuscita a trovare ancora una volta il margine necessario per chiudere sul 6-4. Resta la sconfitta, ma soprattutto resta una prestazione di carattere, impegno e dignità, in una manifestazione prestigiosa e davanti a un pubblico numeroso. Per Silvia Alletti Taranto rappresenta un’esperienza importante, un altro passo nel percorso di crescita e una maglia biancazzurra difesa fino all’ultimo punto.

"Sono contenta del risultato - ha dichiarato l'atleta - nonostante aver perso. Lei è una giocatrice che ha un buon ritmo e muove bene la palla e io mi sono comunque difesa. Nei punti importanti bisognava fare qualcosa in più però sono comunque contenta del risultato". Importate che l'atleta sammarinese sia stata in partita. "Sicuramente, almeno so di avere prospettive di crescita - aggiunge - e speriamo di fare sempre meglio".

Quanto c'è da colmare rispetto all'avversaria italiana? "Ancora non lo posso dire con esattezza, però sicuramente bisogna avere un po' più di sangue freddo nei momenti importanti, sicuramente il ritmo non penso che sia la parte che mi manchi. Magari un po' più la gestione della pressione, sicuramente. Queste piccolezze che comunque sono importanti e cambiano cambiano la partita".

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