GIOCHI DEL MEDITERRANEO Taranto 2026, Tortu è in finale: quarto in batteria ma ripescato Brivido per il campione azzurro nei 200 metri: chiude quarto in 20”86, ma il tempo è sufficiente per conquistare l’accesso alla finale

Filippo Tortu strappa la finale dei 200 metri ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Il velocista azzurro chiude infatti quarto nella propria batteria in 20”86, alle spalle di Calbano Osinaga (20”64), Athmani e Uyar, entrambi in 20”80. Una qualificazione arrivata con il brivido: Tortu non riesce a chiudere tra i primi tre, ma il suo 20”86 è il miglior tempo tra gli atleti ripescati, permettendogli di accedere comunque all’atto conclusivo. Per l’azzurro, reduce da un periodo complicato e al rientro dopo l’infortunio, sarà ora tutta un’altra gara. La finale è conquistata: a Taranto Tortu avrà l’occasione di cambiare passo e giocarsi le medaglie.

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