Taranto 2026: Valentina Venerucci chiude 23' guardando al futuro

Nella prova in linea del ciclismo Valentina Venerucci fa una buona gara, resta sempre nel gruppo fino alla volata finale. Dopo 77 km la portabandiera di San Marino chiude in 23’ posizione. Tripletta Italia per il podio con Rachele Barbieri davanti a Martina Finanza e Barbara Guarischi. L’oro e il bronzo di Taranto sono un pizzico anche biancoazzurro con le due atlete residenti a San Marino. Per Valentina Venerucci un’altra occasione di crescita in vista del futuro:

Sì, è stata una gara tosta, difficile, in quanto - comunque - avere a che fare con atlete di questo livello, squadre fortissime, è sempre una sfida con se stessi e con gli altri. Però, sono sincera, mi sono divertita, l'ho sfruttata come occasione e come un'esperienza aggiuntiva per migliorare anche il fatto di riuscire a stare in gruppo, avendo comunque iniziato questo sport non da tantissimo, per cui ho cercato di prendere ogni piccolo suggerimento per migliorarmi anche sotto questo punto di vista. Il caldo sì, era caldo, però dopo tutto il freddo di quest'inverno va benissimo anche questo caldo qui, quindi la cosa migliore, la vittoria più grossa è stata che mi sono divertita e lo rifarei.







(Nel video l'intervista con Valentina Venerucci)







