GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Taranto: bronzo per Alessandra Perilli, San Marino ancora sul podio

Dallo shoot-off al podio a Taranto: oro alla turca Safiye Temizdemir, argento all'italiana Erica Sessa

Taranto: bronzo per Alessandra Perilli, San Marino ancora sul podio.

Dallo shoot-off al podio: Alessandra Perilli conquista la medaglia di bronzo nel trap femminile ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La tiratrice sammarinese, dopo aver superato lo spareggio che valeva l'accesso alla finale e chiude la gara al terzo posto, regalando a San Marino un'altra medaglia.

Il bronzo di Alessandra Perilli completa un podio che vede al primo posto la turca Safiye Temizdemir, già leader delle qualificazioni con 118 piattelli, e al secondo l'italiana Erica Sessa.

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