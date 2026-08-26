GIOCHI DEL MEDITERRANEO
Taranto: bronzo per Alessandra Perilli, San Marino ancora sul podio
Dallo shoot-off al podio a Taranto: oro alla turca Safiye Temizdemir, argento all'italiana Erica Sessa
Dallo shoot-off al podio: Alessandra Perilli conquista la medaglia di bronzo nel trap femminile ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La tiratrice sammarinese, dopo aver superato lo spareggio che valeva l'accesso alla finale e chiude la gara al terzo posto, regalando a San Marino un'altra medaglia.
Il bronzo di Alessandra Perilli completa un podio che vede al primo posto la turca Safiye Temizdemir, già leader delle qualificazioni con 118 piattelli, e al secondo l'italiana Erica Sessa.
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