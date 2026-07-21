Taranto, il conto alla rovescia è iniziato: tra un mese si alza il sipario sui Giochi del Mediterraneo

Un mese esatto. Trenta giorni che separano Taranto dall’evento destinato a cambiare il volto sportivo della città e ad accendere i riflettori dell’intero bacino mediterraneo. Il 21 agosto prenderanno ufficialmente il via i XX Giochi del Mediterraneo, una manifestazione che fino al 3 settembre vedrà sfidarsi migliaia di atleti provenienti da tre continenti in un programma ricco di discipline e spettacolo. L’attesa cresce di ora in ora.

La macchina organizzativa è ormai entrata nella fase conclusiva: gli impianti sono pronti ad accogliere i protagonisti, il Villaggio dei Giochi si prepara ad aprire le porte alle delegazioni e Taranto si veste a festa per un appuntamento che rappresenta una delle più importanti manifestazioni multi sportive al mondo dopo Olimpiadi, Giochi Asiatici e Giochi Panamericani.

Per l’Italia sarà un’occasione prestigiosa per confermare il proprio ruolo di potenza sportiva davanti al pubblico di casa. Ma i Giochi del Mediterraneo sono molto più di una semplice competizione: sono un momento di incontro tra culture diverse, unite dai valori dello sport, del rispetto e dell’amicizia tra i popoli. Anche la Repubblica di San Marino sarà presente con una delegazione pronta a misurarsi contro avversari di altissimo livello. Per gli atleti biancazzurri sarà un banco di prova importante, ma anche un’opportunità per inseguire risultati di prestigio e accumulare esperienza internazionale in vista dei grandi appuntamenti futuri.

Negli ultimi mesi Taranto ha accelerato il passo, completando gli interventi sugli impianti sportivi e preparando una città che, per due settimane, diventerà la capitale dello sport mediterraneo. La cerimonia inaugurale promette uno spettacolo di livello internazionale, mentre il rinnovato stadio Erasmo Iacovone sarà il palcoscenico principale di un evento destinato a lasciare un segno profondo nella storia della città. Adesso non resta che attendere il via. Tra un mese la fiamma dei Giochi illuminerà Taranto e il Mediterraneo tornerà a parlare un’unica lingua: quella dello sport.







