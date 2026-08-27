GIOCHI DEL MEDITERRANEO Taranto2026: Perilli/Berti fuori dalla finale del mixed team San Marino 1 formata da Perilli/Berti non riesce ad entrare nella finale a 4 della specialità Mixed Team di Taranto 2026

Taranto2026: Perilli/Berti fuori dalla finale del mixed team.

Non basta il punteggio di 136/150 a San Marino 1 coppia formata da Perilli/Berti. Gian Marco Berti ha recuperato rapidamente dal leggero malore che lo aveva colpito nella giornata di ieri ma non poteva essere nelle migliori condizioni. Anche Alessandra Perilli dopo il bronzo di ieri nel Trap Femminile non è riuscita a mantenere i suoi consueti standard.

Parziali 23/23 24/22 23/21 totale 136 punteggio che non permette alla coppia sammarinese di accedere alla finale del mixed team di Taranto 2026.

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