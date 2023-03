KICKBOXING Tayfun Ozcan, il campione della kickboxing sul Titano per uno stage Al Multieventi era presente il kickboxer Tayfun Ozcan, campione del mondo del circuito Enfusion e numero 5 al mondo nel One Championship. Numerosi atleti provenienti da tutta Italia per questo stage organizzato da Roberto Gheorghita e Massimo Mariani.

Il Multieventi diventa, per un pomeriggio, il centro d'Europa della kickboxing. Merito della presenza di Tayfun Ozcan, n.5 al mondo nel circuito One Championship e con un palmares di tutto rispetto. L'atleta turco-olandese, tra i migliori del panorama internazionale, è stato campione Enfusion e ha spiegato, in uno stage tecnico, i trucchi del mestiere a numerosi kickboxers provenienti da tutta Italia.

“The Turbine”, questo il soprannome di Ozcan per la rapidità con cui scarica le sue combinazioni – frutto di un combattimento tecnico e aggressivo – è stato il fiore all'occhiello dell'evento organizzato dalla Gtr Fight Team del sammarinese Roberto Gheorghita e dalla K-1 Kickboxing Edera Forlì dell'istruttore Massimo Mariani. Importante, per la riuscita dello stage, anche l'apporto della Federazione Sammarinese Arti Marziali con il suo presidente Maurizio Mazza.

Nel servizio le interviste a Tayfun Ozcan, Roberto Gheorghita, Massimo Mariani e Maurizio Mazza

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: