Tennis: al via il San Marino Junior Open

Con i match di qualificazione maschili e femminili, è iniziato ufficialmente stamani il San Marino Junior Open, torneo ITF under 18 internazionale organizzato dalla Federazione Sammarinese Tennis giunto alla sua settima edizione. Sui campi in terra rossa del Centro Tennis Cassa di Risparmio giovani provenienti da tutto il mondo tenteranno la scalata al titolo e guadagnare punti preziosi per la classifica mondiale Junior ITF. Il programma del Day 1 prevede due turni di qualificazione, con 32 incontri in totale. Lunedì si completerà il quadro con il turno decisivo che promuoverà 8 atleti (4 nel maschile e 4 nel femminile) ai rispettivi tabelloni principali, che prenderanno il via martedì mattina. Nel pomeriggio di mercoledì, inizieranno anche le gare di doppio. Tra i tennisti di San Marino, occhi puntati su Lorenzo Tamagnini e Tommaso Simoncini, quest'ultimo reduce dall'esperienza con la nazionale di Coppa Davis, appena conclusasi proprio sui campi di casa.