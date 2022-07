TENNIS Tennis: al via il San Marino Junior Open U18

Con i primi due turni di qualificazione si è aperto l'edizione 2022 degli Internazionali di tennis Under 18 di San Marino, evento ITF organizzato dalla Federazione Sammarinese Tennis sui campi in terra battuta di Fonte dell'Ovo. Al via oltre 100 atleti junior provenienti da tutto il mondo, impegnati nei tabelloni di singolare e doppio, sia maschile che femminile. Tra i match già completati il romagnolo Filippo Caporali ha prima estromesso Leonardo Giuberti (6-2 6-3) e nel secondo turno il ceco Matyas Riha, ottava testa di serie, col punteggio di 6-3 7-5, avvicinandosi al main draw.

Si avvicinano al tabellone principale anche Curzio Manucci (n.3) e Pietro Casciola (n.6), vittoriosi rispettivamente sul norvegese Risan e sul toscano Vatteroni. Nulla da fare invece per il cervese Pietro Ricci, eliminato dal francese Ardillon (6-4 6-2 lo score). Tra le ragazze, semaforo rosso per la sammarinese Emma Pelliccioni, sconfitta in due set da Emma Rizzetto, e per la monegasca della Piatti Academy Carolina Gandolfo, superata dalla marchigiana Matilde Bedini per 7-6 6-4. Domani mattina è in programma l'ultimo e decisivo turno di qualificazione. Sempre domani, nel pomeriggio, verrà sorteggiato il tabellone principale, al via martedì mattina. Ne faranno parte le sammarinesi Silvia Alletti e Giulia Galvani e, nel maschile, il titano Simone De Luigi.

