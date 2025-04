Tennis: Amelia Valentini vince il torneo under 10

Prosegue l’attività degli allievi della Scuola Federale Tennis di San Marino. Amelia Valentini si è aggiudicata il titolo Under 10 femminile nel torneo giovanile, con formula Rodeo, organizzato nel weekend dal Tennix Training sui campi di Porto Fuori. In finale la giovane sammarinese si è imposta su Matilde Ortolani per 4-2 4-2.

Domenica dolceamara per le formazioni che militano nei Campionati Regionali a squadre, difendendo i colori del San Marino Tennis Club. La formazione femminile di Serie C si è fermata nella semifinale playoff per la qualificazione al tabellone nazionale. Le biancazzurre hanno ceduto 3-2 al C.A. Faenza, che si imposto al doppio di spareggio. In campo Silvia Alletti, Talita Giardi e Serena Pellandra.

Esordio con successo per la squadra femminile in Serie D3. Contro il Tennis Viserba “A” Emma Pelliccioni e Viola Moretti si sono imposte con un rotondo 3-0. La squadra maschile, invece, si è arresa con lo stesso risultato a Circolo Tennis Cervia. In campo Mirko Giardi e Samuele Gianni nei singolari e la coppia Gianni – Bacciocchi nel doppio.

Nel weekend si è svolta anche la tappa do torneo TPRA Tennis Fun Rimini a San Marino, che la coppia formata da Gian Nicola Lonfernini e Alessandro Ciacci in doppio. Sono iniziate, infine, le Qualificazioni Regionali ai Campionati Italiani Assoluti giovanili al Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna. Gian Nicola Lonfernini ha centrato ieri sera l’accesso al tabellone finale Under 15. Successo nel tabellone di qualificazione Under 14 anche per Nicolò Bollini, che tornerà in campo nel pomeriggio. Domani esordierà Alberto Lonfernini nel tabellone Under 13.