TENNIS Tennis: buoni risultati per i giovani della Scuola Federale San Marino

Primi impegni del nuovo anno per i giovani allievi della Scuola Federale Tennis di San Marino. I più giovani hanno preso parte ai tornei del circuito FIT Junior Program a Cattolica e Rimini. Alla Galimberti Tennis Academy erano di scena le categorie Super Green e Green, mentre al TC Cicconetti sono scesi in campo gli atleti delle categorie Red, Orange e Super Orange.

Giulia Cipolla d’Abruzzo ha centrato la vittoria nella categoria Super Green femminile mentre Adam Sciutti si è imposto nella categoria Red maschile. Terzo posto per Gabriel Giri nella categoria Orange e per Matteo Ghigi nella Super Orange. Sempre nella Super Orange Alessandro Volpinari si è spinto fino ai quarti di finale. Buona prova anche per Nicolas Paolini, Davide Puerini (Super Orange), Ettore Guidi (Green) e per gli esordienti Giada Farabollini (Super Orange), Matilde Santi (Orange) e Michelangelo Santi (Red).

Nel weekend sono scesi in campo anche Amelia Valentini, impegnata del Rodeo Under 10 al Tennis Club Riccione, Alberto Lonfernini, di scena nel torneo Under 11 del CT Massa Lombarda e Alex Sciutti, impegnato nel Rodeo Under 11 al Villa Carpena. Alex Sciutti, Amelia Valentini e Serena Pellandra in settimana saranno al via del Joma Junior Tour Emilia-Romagna, sempre al circolo Villa Carpena.

