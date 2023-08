TENNIS Tennis, Campionato piccoli stati U14: Lonfernini 8°, Bartoletti 10° I due sammarinesi hanno anche raggiunto i quarti nel doppio

Un ottavo posto per Gian Nicola Lonfernini e un decimo per Leonardo Bartoletti. Si chiude così l'esperienza dei due giovani tennisti sammarinesi al Campionato dei Piccoli stati Under 14 promosso da Tennis Europe e ITF, in Lussemburgo. Per Lonfernini e Bartoletti, accompagnati dal preparatore atletico Matteo Nanni, si trattava della prima esperienza in campo internazionale. Battuto l'andorrano Gerard Nadal Farrè in due set (6-3 6-1), il primo è passato ai quarti di finale, dov'è stato sconfitto dal lussemburghese Evan Palumbo (6-0 6-4), e poi ha perso contro i ciprioti Genethliou (6-3 6-3) e Lottides (6-3 6-2). Bartoletti, superato all'esordio dal lussemburghese Olaf Zielinski (6-0 6-0), poi vincitore del torneo, ha gareggiato per le posizioni dalla nona alla sedicesima battendo l’islandese Uscategui Oscarsson (7-6 7-5) e l’andorrano Casas Nadal (6-3 7-5) e uscendo sconfitto solo dalla sfida a Nadal Farrè (6-1 6-2), chiudendo decimo. Nel tabellone di doppio, i due titani hanno superato ai quarti gli andorrani Casas Nadal – Nadal Farrè (6-1 6-3) ma si sono poi fermati in semifinale contro la prima testa di serie, i montenegrini Lukovac – Vukosavljevic (6-2 6-0). Nel frattempo, proseguono gli impegni delle atlete della Scuola federale tennis. Silvia Alletti ha preso parte all’Open del TC Viserba, uscendo agli ottavi, ed è in semifinale all’Open del San Marino Tennis Club. Impegnate sul Titano anche Giorgia Benedettini, Talita Giardi, Serena Pellandra, Emma Pelliccioni e Irina Horai. Alletti e Giardi, inoltre, partecipano all’Open di Osimo. Per Giardi si avvicina pure la partenza per i Campionati Italiani di categoria, ai quali si è qualificata anche Serena Pellandra.

