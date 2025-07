TENNIS Tennis, Carlos Bernardes: "Ho arbitrato 8 mila partite, la finale Nadal-Djokovic di Wimbledon la più speciale" L'ex giudice di sedia ATP è tornato al San Marino Open dove inizio la sua carriera.

Al San Marino Open abbiamo sentito l'ex giudice di sedia ATP Carlos Bernardes, che in carriera ha diretto ben 8 mila partita:

"Lavorando 40 anni nel tennis, ho un sacco di ricordi. Come dicevo quando sono arrivato qui, questo fu il mio primo torneo in Europa, 32 anni fa. E' bello tornare dopo tanto tempo e stare qui, in questo club meraviglioso. Molto bello".

Tra le 8000 partite, quale è quella che ricorda di più?

"Io direi sempre la finale di Wimbledon 2011, tra Nadal e Djokovic. Perché Wimbledon è il primo torneo che guardavo in televisione. E stare lì, lavorare alla finale, è stato un sogno".

Lei ha lasciato l'Atp Final, sono arrivati tanti saluti da parte dei giocatori importanti, di Sinner su tutti, che effetto fa vedere questi giocatori ora sulla bocca di tutti, che appunto l'hanno salutata e l'hanna ringraziata per il lavoro svolto?

"Il 2024 fu un anno speciale, perché non solo nel Masters, ma per tutto il torneo che ho arbitrato. Tanti direttori di tornei, il pubblico, fu un anno speciale per me. E vedere che il tennis continua crescendo, anche dopo questa fase Djokovic-Nadal-Federer, è bello, perché adesso con la nuova generazione aspetto che continui a fare ciò che sta facendo, anche con gli ascolti in televisione. Non solo in Italia, ma nel resto del mondo".

Un'ultima domanda proprio su questo. Sei passato dai Big 3 a Sinner Alcaraz. Cosa ci si aspetta per il tennis nei prossimi anni?

"Se giocano così più di 5-6 anni sarà meraviglioso per il tennis. E aspetto che arrivino più all'altro per restare con una rivalità. Sarà difficile fare come i Big 3, ma fa piacere alla gente vedere in campo questi giovani oggi".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: