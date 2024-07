SAN MARINO OPEN Tennis, Cecchinato - Collarini apre le dirette di San Marino RTV Domani il via del tabellone principale degli Internazionali di tennis di San Marino dalle 17:30. In serata anche Tseng - Maestrelli.

Le qualificazioni accendono il San Marino Open 2024, che da domani pomeriggio proporrà anche le prime partite del tabellone principale. Dalle quali usciranno i nomi dei sei giocatori che andranno a completare il main draw con le wild card Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Andrea Picchione.



Le qualificazioni si concluderanno domani mattina con il secondo turno. Sul centrale successo in tre set per lo svizzero Remy Bertola, tra i più accreditati ad entrare nel tabellone principale, contro l'italiano Manuel Mazza. Bertola s'impone 4-6, 6-2, 7-6 e domani sfiderà Matthew Dellavedova. L'australiano, di origini italiane, ha superato in 2 ore e 42 minuti di gioco lo spagnolo Diego Augusto Barreto Sanchez.



Il derby italiano tra Federico Iannaccone e Alessandro Giannessi premia il primo, 3-6, 6-0 ritiro. Iannaccone sarà impegnato contro il brasiliano Mateus Alves, che ha battuto Alberto Bronzetti in due set 6-4, 7-6.



Prosegue il cammino di un altro sudamericano, Daniel Dutra da Silva che supera l'americano Dali Blanch 6-3, 4-6, 6-2 ed ora sfiderà lo spagnolo Carlos Lopez Montagud. Le qualificazioni proseguono anche per il russo Kirill Kivattsev, 6-2, 7-5 all'argentino Lucio Carnevalle. Derby sudamericano per Joao Lucas Reis Da Silva e Gonzalo Villanueva. Brasiliano e argentino eliminano i due italiani, Andrea Guerrieri 6-3, 6-2 e Gabriele Piraino con un doppio 6-4.



Con la conclusione delle qualificazioni, il via nel pomeriggio al tabellone principale e alle dirette di San Marino RTV. Si parte dalle 17:30 con la sfida sul centrale tra Marco Cecchinato, vincitore nel 2013 del San Marino Open, contro l'argentino Andrea Collarini. Fabio Fognini, testa di serie numero 1, attende di conoscere il suo avversario che arriverà dalle qualificazioni.



Nella parte bassa del tabellone il numero 2 del torneo, l'argentino Francisco Comesano, numero 99 del mondo. Tra le altre teste di serie, il francese Alexandre Muller, numero 102, gli italiani Matteo Giganti, 149 e Andrea Pellegrino 156. Da segnalare anche Juan Manuel Cerundolo, argentino numero 157, fratello di Francisco che ieri ha battuto Lorenzo Musetti nella finale dell'Atp di Umago, impegnato contro il peruviano Gonzalo Bueno sul centrale non prima delle 15:30.



Match serale, in diretta sempre su San Marino RTV, tra Chun-Hsin Tseng di Taipei e l'italiano Francesco Maestrelli.



