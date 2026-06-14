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Tennis, Davis Cup: Nazionale di San Marino in partenza per l'Armenia

14 giu 2026
Tennis, Davis Cup: Nazionale di San Marino in partenza per l'Armenia

Mentre la Repubblica di San Marino si prepara ad accogliere per la prima volta la Billie Jean King Cup, con le sfide del Gruppo III Europa in programma sul Titano a partire da mercoledì, la Nazionale maschile di tennis è pronta a volare in Armenia per l’impegno di Coppa Davis. Da martedì a domenica, infatti, i biancazzurri saranno protagonisti del concentramento del Gruppo IV Zona Europa, ospitato presso il Tsaghkadzor Sport Centre.

A guidare la selezione sammarinese sarà il capitano Roberto Pellandra, che potrà contare su Filippo Tommesani, Umberto Vanucci e Leonardo Bartoletti, quest’ultimo alla sua prima convocazione in Coppa Davis. Dopo aver sostenuto gli ultimi allenamenti sui campi di casa, la squadra partirà oggi alla volta dell’Armenia.

Nel torneo saranno impegnate sei nazioni: Albania, Andorra, Armenia, Islanda, Malta e San Marino. Le squadre si affronteranno con la formula del girone all’italiana da martedì a sabato; al termine della competizione, le prime due classificate conquisteranno la promozione al Gruppo III per la stagione 2027.




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