Tennis: De Rossi e Giorgetti ai quarti, ko i doppi

Francesco Giorgetti e Marco De Rossi fanno la voce grossa nel tabellone singolare, raggiungendo i quarti di finale. Il primo batte 6/2 7/5 il tennista di Liechtenstein Glauser, il secondo ha la meglio in 3 set (4/6 6/3 6/4) dell’irlandese Bonifacius. Ora due sfide tostissime: per De Rossi c’è il monegasco Vacherot, n.1 del seeding, per Giorgetti il lussemburghese Knaff, testa di serie n.2. Terminano invece i sogni di medaglia per il doppio femminile - con Giardi e Alletti battute dalla coppia di Andorra - e per il doppio misto: Cipro vince contro la stessa Alletti e Giorgetti.