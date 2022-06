ORANO2022 Tennis, De Rossi si ferma all'esordio

Comincia e finisce il torneo di tennis per Marco De Rossi. Al rientro dopo un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo per quasi un mese, il tennista sammarinese ha giocato alla pari come doveva essere contro l'egiziano Elsayed. Match equilibrato, confinato sul campo 6 e circondato da rete da voliera, De Rossi ha avuto le sue occasioni e alla fine ha perduto per 6-3 6-4. Al termine del match l'incontro con la Reggenza e il Segretario Lonfernini.

Nel video l'intervista a Marco De Rossi.

