Tennis: Diana Rolli vince l'Open femminile contro Silvia Alletti.

Diana Rolli ha vinto il torneo Open organizzato dal San Marino Tennis Club. La testa di serie numero 1 ha superato in finale la sammarinese Silvia Alletti, la giovane allieva biancazzurra partiva da numero 3 del tabellone. In finale Dania Rolli si è imposta al tie-break (3-6, 7-6, 10-7). Al via del tabellone finale anche Serena Pellandra, Emma Pelliccioni e Iryna Horai.

Sempre sui campi del Centro Tennis di Montecchio si è disputato nel weekend un triangolare valido come Campionato Promo a squadre FIT Junior Program di categoria Super Orange che ha visto impegnate, oltre alla formazione sammarinese, quelle del TC Casalboni e Cicconetti. La rappresentativa biancazzurra, composta da Giada Farabollini, Matteo Ghigi, Nicolas Paolini, Davide Puerini, Alessandro Volpinari e Gioele Falasconi, ha vinto 5-0 contro la squadra riminese e perso 3-2 contro quella di Santarcangelo.

Nel weekend, sui campi del Tennis Club Baratoff, si è avviato anche il Trofeo Ornamobil, evento giovanile giunto alla trentasettesima edizione. Nell’Under 12 maschile successo di Alex Sciutti su Tommaso Cenci (6-4 7-6), mentre nell’Under 14 Marco Fantini ha ceduto a Leone Lazzara per 6-2 6-4.

Amelia Valentini è scesa in campo nel doppio con la rappresentativa di Rimini per la terza e ultima giornata della prima fase della Coppa delle Province contro Ravenna. Per la formazione riminese è arrivata la vittoria e il primo posto nel girone.

