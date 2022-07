Tennis: domani il via del tabellone principale

Concluse le qualificazioni del San Marino Junior Open, torneo ITF riservato agli under 18. Le prime a staccare il biglietto per il tabellone principale sono state, tra le ragazze, Greta Rizzetto e Greta Petrillo, vittoriose rispettivamente su Vittoria Benedetti e sulla favorita del tabellone cadetto Giuliana Giardina. Proseguono la loro avventura sul Titano anche la croata Manuella Persson e Caterina Novello. In campo maschile, superano le qualificazioni il cesenate Filippo Caporali e Curzio Manucci, terza testa di serie, che ha fermato la corsa del francese Ardillon. Accedono al main draw anche Pietro Casciola e Simone Russo.

Domani mattina prenderanno il via i singolari del tabellone principale, che si concluderanno sabato mattina con le due finalissime. Nel main draw anche i portacolori del Titano. Giulia Galvani giocherà contro Giuditta Beltrami dalle 9 sul campo 3, a seguire Silvia Alletti contro la polacca Emilia Michta, poi toccherà a Simone De Luigi contro Leonardo Cattaneo.