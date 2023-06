MALTA 2023 Tennis: doppio femminile ko con Cipro, sfuma il bronzo Il tennis chiude la sua spedizione a Malta senza medaglie. Balducci e Giardi cadono in due set (6-2 6-2) contro Cipro nella finale per il bronzo

Troppo Cipro per San Marino. Il doppio femminile era l’ultima possibilità per il tennis di vincere una medaglia allo Sports Club di Marsa, ma nulla da fare. La coppia composta da Constantinou e Ioannou si impone in due set nella finalina per il bronzo. Combattono su ogni palla l’esperta Alice Balducci e la giovanissima Talita Giardi - classe 2008, la più giovane della spedizione - ma le due cipriote si dimostrano più fredde nei momenti decisivi. Tante le parità nel corso dei due parziali ma il punto del game lo hanno quasi sempre trovato Constantinou e Ioannou. Un pizzico di sfortuna ma anche bei colpi da parte delle doppiste biancazzurre che cedono entrambi i set per 6-2. Il bronzo va a Cipro, San Marino dovrà rimboccarsi le maniche in vista di Andorra 2025. Perché il talento non manca, un po’ di esperienza in più potrà essere d’aiuto.

Nel servizio le parole di Alice Balducci

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: