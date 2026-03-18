TENNIS Tennis, esordio con vittoria per la squadra sammarinese ai campionati a squadre

Tennis, esordio con vittoria per la squadra sammarinese ai campionati a squadre.

Buona la prima per le formazioni biancazzurre impegnate nei Campionati a Squadre di tennis. Nella prima giornata della fase a gironi le rappresentative del San Marino Tennis Club hanno centrato tutte il successo.

Sabato, sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Montecchio, l’Under 14 maschile che schierava Tommaso Codicé, Riccardo Guidi e Matteo Morri si è imposta per 3-0 sulla formazione del Venustas con successi in singolare di Guidi e Codicé e vittoria in doppio della coppia Morri – Codicé. Sempre in casa, la squadra femminile che milita in Serie C composta da Silvia Alletti, Talita Giardi, Sandy Mamini, Serena Pellandra, Irina Horay ed Emma Pellicioni ha ottenuto una rotonda vittoria per 4-0 sul CT Cacciari Imola. Alletti, Mamini e Pellandra hanno firmato i successi nei singolari, mentre il doppio è stato giocato e vinto da Alletti e Giardi.

Infine, l’Under 12 maschile formata da Ettore Guidi, Matteo Ghigi e Davide Puerini si è imposta per 3-0 sui pari età del CT Cerri a Cattolica. I punti in singolare sono stati conquistati da Guidi e Ghigi, con quest’ultimo che è tornato in campo anche per il doppio vincente insieme a Puerini. Esordiranno dalla seconda fase, invece, le formazioni Under 14 A maschile e l’Under 16 maschile.

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