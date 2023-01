TENNIS Tennis Europe: Talita Giardi stacca il pass per i quarti a Cipro Silvia Alletti si qualifica al tabellone principale ma poi esce al primo turno

Prosegue il cammino di Talita Giardi nel torneo Under 16 del circuito Tennis Europe Junior Tour in svolgimento sui campi di Larnaca a Cipro. La tennista biancazzurra, dopo il successo al primo turno contro la greca Paraskevopoulou (6-4 6-3), oggi ha superato la testa di serie numero 1 Nina Andronica con il risultato di 4-6 6-3 7-6, accedendo ai quarti di finale. Si ferma agli ottavi, invece, il percorso di Silvia Alletti che, dopo aver centrato la qualificazione al tabellone principale, al primo turno si era imposta per 6-0 6-3 sulla cipriota Efthymiou. Oggi, nonostante un’ottima partita, si è dovuta arrestare contro la seconda forza del tabellone, la polacca Oliwia Drozds (6-2 6-2). Termina ad un passo dalla seminale l’avventura delle due Titane nel tabellone di doppio. Per Alletti e Giardi, che ieri avevano superato 6-0 6-4 la coppia Belova – Seraphidou, oggi è arrivata una sconfitta al terzo set contro Cucu – Oustampasidou, seconda testa di serie (2-6 6-3 10-7).

