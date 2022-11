Tennis Europe Under 14 a Cipro: semifinale in singolare e finale in doppio per Talita Giardi

Semifinale in singolare e finale in doppio: obiettivo centrato per Talita Giardi nelle sfide che la vedevano impegnata nel torneo Tennis Europe Under 14 in svolgimento a Cipro. La giovane allieva della Scuola Federale ha superato con un doppio 7-5 sulla greca Melina Papageorgiou nella sfida dei quarti di finale del maind draw di singolare e domani proverà a centrare l’accesso in finale contro la testa di serie numero 1, la greca Styliani Noutsou. Nel pomeriggio la biancazzurra è tornata in campo per la semifinale di doppio insieme alla polacca Marie Charlotte Monnier per affrontare la coppia formata dalle rumene Bianca Maria Mihaila e Nadezhda Shamenkova, battuta con un doppio 6-2. Domani affronteranno la coppia testa di sere numero 1 Noutsou – Pandou per il titolo.