Tennis Europe Under 14 a Cipro: Talita Giardi vince la finale di doppio

Talita Giardi, in coppia con la polacca Marie Charlotte Monnier, si è aggiudicata la vittoria in doppio nel torneo Tennis Europe Junior Tour Under 14 a Cipro. Nella finale di questo pomeriggio le due ragazze, testa di serie numero 3, hanno avuto la meglio sulla prima scelta del seeding, la coppia greca Noutsou – Pandou, battuta con un doppio 6-3. La portacolori del Titano era impegnata anche nella semifinale di singolare contro la testa di serie numero 1 Styliani Noutsou che si è imposta con il risultato di 6-3, 6-4.

