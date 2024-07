TENNIS Tennis, Forcellini e le nazionali: "Ragazze competitive coi piccoli Stati, in Davis serve chi affianchi De Rossi" Il presidente federale fa il punto dopo gli impegni di San Marino in Bill Jean King Cup e Coppa Davis.

Per il tennis sammarinese, giugno è stato il mese delle competizioni per nazionali. Le ragazze, al secondo anno di esperienza nella Billie Jean King Cup, hanno trovato le loro prime due vittorie di sempre, contro Albania e Islanda. In Coppa Davis invece i ragazzi hanno vinto il proprio girone per poi cedere all'Armenia nello spareggio per la promozione per il Gruppo 3. Sentiamo il punto del presidente federale, Christian Forcellini.

