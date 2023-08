TENNIS Tennis, Goffin eliminato dal San Marino Open. Fatic in semifinale Il bosniaco batte in due set l'ex numero 7 del mondo.

Altro colpo di scena al San Marino Open che perde un'altra testa di serie. Si tratta di David Goffin, il belga ex numero 7 del mondo, è stato battuto da Nerman Fatic in 1 ora e 16 minuti. Il tennista bosniaco si è imposto in due set 6-2/6-3. Fatic è il primo semifinalista degli Internazionali di Tennis di San Marino è sfiderà domani il vincente del derby italiano tra Andrea Pellegrino e Alexander Weis.

