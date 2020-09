Tennis: il britannico Oliver Bonding ha vinto il torneo Under 14

A San Marino i migliori tennisti europei under 14 per l'evento firmato da Tennis Europe Junior Tour. Dopo una settimana intensa di qualifiche e eliminatorie si è giunti all'ultimissima fase. Tutta tedesca la finale donne. Il derby germanico è andato a Isabella Lettieri, chiare origini italiane per le, che ha battuto la connazionale Anouk Van Riesen con un doppio 6-2; 6-2. Le due sono state autentiche cannibali del torneo: loro anche la vittoria nel doppio. Ad aggiudicarsi il titolo maschile è il britannico Oliver Bonding che nell’ultimo atto del torneo ha avuto la meglio per 6-2 7-6 (5) sul russo Filip Avdeev. Più preciso l'inglese, nervoso il russo più volte in protesta con l'arbitro di linea. L'inglese Bonding per tutta la settimana è stato seguito da Jack Langley Chapman, il giocatore australiano che si allena in pianta stabile alla Scuola Federale Tennis di San Marino. In palio per i vincitori dei tornei maschile e femminile una wild card per essere al via del torneo Under 16 che scatterà domani. I tabelloni principali del singolare maschile e femminile e del doppio scatteranno mercoledì, preceduti dalle qualificazioni del singolare maschile.

Nel video Mahena Abbati, direttore torneo Junior Cup San Marino