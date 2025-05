Tennis: il doppio maschile si giocherà il bronzo, out De Rossi e Giorgetti nel singolare

Troppo Monaco e troppo Lussemburgo per Marco De Rossi e Francesco Giorgetti che, dopo il successo agli ottavi, sono fuori ai quarti di finale del tabellone singolare nel torneo di tennis. I due tennisti biancazzurri affrontavano le prime due teste di serie, Valentín Vacherot e Alex Knaff. Identico il punteggio, in entrambi gli incontri: 6/3 6/2 in favore del monegasco e del lussemburghese.

Nulla é perduto, però. De Rossi e Giorgetti, infatti, avranno ancora una chance di medaglia nel doppio maschile. Anche in questo caso Lussemburgo si dimostra superiore con la coppia Calzi/Knaff che batte 6/1 6/3 i sammarinesi, attesi ora dalla finale per il bronzo contro la perdente di Monaco-Cipro.