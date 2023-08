TENNIS Tennis, Jaume Munar batte Delbonis e vola in semifinale

Jaume Munar è il terzo semifinalista del San Marino Open. La testa di serie numero 2 degli Internazionali di tennis del Titano ha ragione in due set dell'argentino 6-4, 7-5 in 1 ora e 51 minuti di gioco. Munar sfiderà in semifinale il vincente di Rincon - Fognini.

