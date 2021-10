TENNIS Tennis: Le giovani Pellandra e Alletti vincono a Reggio Emilia

Tennis: Le giovani Pellandra e Alletti vincono a Reggio Emilia.

Al Master Regionale giovanile femminile del Circolo Equitazione Reggio Emilia bei successi per Serena Pellandra e Silvia Alletti. Le due giovanissimi atlete seguite da Alice Balducci e tesserate CAST, hanno conquistato rispettivamente il titolo under 10, con un doppio 6/2 contro Emma Lanzoni e quello under 14 superando in tre set Clara Marzocchi (5-7 7-6 10-6).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: