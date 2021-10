ITF Tennis, Marco De Rossi in semifinale nel doppio con Bertuccioli in Florida

Buone notizie dall’avventura statunitense di Marco De Rossi. Il sammarinese è impegnato nel torneo Itf Men’s Future statunitense di Naples (15.000 dollari, terra), in Florida, dove oggi giocherà la semifinale di doppio insieme a Federico Bertuccioli contro la coppia Kuzuhara – Shelbayh.

I due, dopo il successo al primo turno, hanno superato anche i quarti di finale grazie al ritiro degli avversari Beranard - Chauvinc. Questo ha consentito a De Rossi di riposare un giorno in più per riprendersi da un problema fisico che si porta dietro dalle qualificazioni e che ne ha condizionato l’uscita di scena al primo turno in singolare. Contro il canadese Liam Draxl, avanti di 5-4, il sammarinese ha accusato un forte dolore al gomito, dovendo cedere i successivi 9 game (7-5 6-0). La settimana scorsa, sempre in Florida, De Rossi era uscito agli ottavi di finale.

