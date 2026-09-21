TENNIS Tennis, Matteo Rosti vince il Maistra Cup U14 in Croazia L'allievo della Ten Tennis Academy conquista la sua prima vittoria in un torneo internazionale Tennis Europe Under 14.

Tennis, Matteo Rosti vince il Maistra Cup U14 in Croazia.

Bella vittoria per Matteo Rosti nel torneo Maistra Cup U14 in Croazia. Il tennista sammarinese, ottava testa di serie del tabellone, supera in finale il padrone di casa Kramaric 6-4, 6-1. Un torneo internazionale di alto livello che ha visto impegnati 64 atleti da tutta Europa per conquistare punti per il Tennis Europe, 3' categoria. Percorso netto quello di Matteo Rosti, partita con un successo contro lo sloveno Strnad 6-2, 6-1. Al secondo turno l'allievo della TEN Tennis Academy ha avuto ragione del Bulgaro Vlaychev (6-0, 6-1), poi lo sloveno Ramovs (6-2, 6-0). Nei quarti il cammino di Rosti è proseguito con la vittoria contro la testa di serie numero 4 Senjug con un doppio 6-1. L'accesso alla finale è arrivato grazie al 6-3, 6-0 contro il venezuelano Christian Drago.

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