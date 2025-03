Tennis: Pellandra in finale a Tolentino, 80 iscritti al FIT Junior Program a San Marino

Serena Pellandra ha raggiunto la finale nella prima tappa macroarea Centro-Sud del Circuito Nazionale Junior Next Gen a Tolentino. Dopo aver superato 6-0 6-0 Emma Corena, n.1 del seeding, l'allieva della Scuola Federale Tennis di San Marino affronterà Emma Lanzoni, seconda forza del tabellone. Pellandra sarà impegnata, proprio con Lanzoni, anche nella finale di doppio. Amelia Valentini è stata eliminata ai quarti di finale nel tabellone U10 femminile.

Buon esordio invece per le formazioni biancazzurre nella fase a gironi dei campionati a squadre Under 14 e Serie C. Quella maschile (Marco Fantini, Alberto Lonfernini e Matteo Muccioli) supera 2-1 il Venustas Igea, la femminile (Silvia Alletti, Talita Giardi, Iryna Horai e Serena Pellandra) si impone 4-0 contro il C.U.S. Ferrara.

80 iscritti al torneo FIT Junior Program organizzato a San Marino nel weekend. Diverse medaglie conquistate: Michelangelo Santi e Adam Sciutti si sono classificati primo e secondo nella categoria Red maschile, Matteo Ghigi si è imposto nella Super Orange e Gabriel Giri ha chiuso al 2° posto nella categoria Orange.