Tennis, Pellegrino - Weis in campo per i quarti, a seguire Fognini - Rincon

Tennis, Pellegrino - Weis in campo per i quarti, a seguire Fognini - Rincon.

Dopo il rinvio di ieri, si riprende con il San Marino Open, in campo Pellegrino - Weis per completare i quarti di finale. Tutte le partite in diretta su San Marino RTV.

Il programma di oggi





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: