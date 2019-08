Tennis: prosegue il torneo U14 e U16 San Marino Junior Cup

Stanno entrando nel vivo i tabelloni principali dei tornei Under 14 e 16, maschile femminile e doppio, della San Marino Junior Cup, torneo del circuito Tennis Europe in scena fino a domenica sui campi in terra battuta del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo. Oggi è sceso in campo nell’Under 16 maschile anche l’ultimo dei sammarinesi, Lorenzo Tamagnini, che, dopo aver vinto 7-6 il primo set, ha ceduto il passo al suo avversario Noah Quendoz, che ha vinto la partita con un doppio 6-1. Tamagnini tonerà in campo domani nel doppio, in coppia con Simone De Luigi, mentre nel femminile saranno di scena Ludovica Ceccoli e Giulia Galvani. Le teste di serie avanzano nel loro cammino, a cominciare dalla finlandese Fernandez Laaksonen, prima scelta del seeding nell’Under 14 femminile, che si è imposta per 6-4 6-1 sull’allieva della Scuola Federale Tennis di San Marino Sveva Azzurra Pansica. L’altra allieva della scuola sammarinese, Sofia Romualdi, ha invece ceduto 6-2 6-3 alla russa Inga Zege. Ko per la testa di serie numero 2 Daria Domova, che si è arresa 7-6 6-1 a Denise Pozzetti. Nel tabellone Under 16 femminile la numero 1 Giulia Barberini ha perso in tre set contro Ludovica Di Sauro (6-4 2-6 6-1), mentre nel maschile a fermarsi è il numero 2 Alezander Ushakov, che si è arreso 6-3 7-5 all’italiano Tommaso Bonazzi.