TENNIS Tennis, Rosti trionfa a Serramazzoni: Pellandra sfiora il main draw a Cuneo Il sammarinese conquista il titolo Under 14 nel Junior Nex Gen. Pellandra si ferma al turno decisivo delle qualificazioni dell’ITF J30

Tennis, Rosti trionfa a Serramazzoni: Pellandra sfiora il main draw a Cuneo.

Successo per Matteo Rosti nel torneo Junior Nex Gen di Serramazzoni. Il tennista sammarinese, terza testa di serie, ha conquistato il titolo Under 14 al termine di una settimana senza sconfitte. Dopo aver superato Di Prizio, Vincenzi, Lima e Giorgio, in finale ha battuto Nicolò Abruzzese, quarta forza del tabellone, rimontando fino al 5-7 6-1 6-0.

Sfuma invece per Serena Pellandra l’accesso alla fase a gironi dell’ITF J30 del Country Club Cuneo. Dopo il successo su Martina Perrone, la biancazzurra ha ceduto al turno decisivo a Bianca Baroglio per 3-6 6-2 10-7.

Pellandra tornerà ora in campo al torneo Open femminile del Tennis Club Viserba, dove figura come prima testa di serie Silvia Aletti, al rientro dall’infortunio e prossima ai Giochi del Mediterraneo di Taranto.

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