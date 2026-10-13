TENNIS Tennis, Silvia Alletti out nelle qualificazioni nell'ITF W15 di Bol Dopo aver vinto 6-2 6-3 con la russa Alisa Garfullina, la biancazzurra si è dovuta arrendere alla slovena Zaia Bizjac

Tennis, Silvia Alletti out nelle qualificazioni nell'ITF W15 di Bol.

Si ferma al secondo turno del tabellone di qualificazione Silvia Alletti, impegnata nel torneo ITF W15 di Bol, in Croazia. La biancazzurra ha sfidato al primo turno la russa Alisa Garfullina, imponendosi per 6-2 6-3, ma al turno successivo si è dovuta arrendere alla slovena Zaia Bizjac, vincitrice per 7-5 6-0. Per la Alletti la trasferta croata prosegue ora con una serie di allenamenti mentre lunedì prossimo sarà al via di un altro torneo ITF W15.

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