Simone De Luigi si è aggiudicato la vittoria nel torneo nazionale di terza categoria “Trofeo Gelateria 3 Bis”, andato in scena sui campi del Ct Cicconetti, superando in finale il pari classifica Giacomo Matteini con un 6-1 6-0. Si è invece fermata al primo turno del tabellone di qualificazione l’avventura di Marco De Rossi nel torneo M15 in Austria. Il sammarinese ha ceduto allo slovacco Matic Spec, 7-6 6-0.