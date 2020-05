FST Tennis: Stefano Galvani nuovo CT e responsabile del settore agonistico

Tennis: Stefano Galvani nuovo CT e responsabile del settore agonistico.

Stefano Galvani è il nuovo CT e responsabile del settore agonistico della Federazione Sammarinese Tennis. Il sammarinese d’adozione, è stato scelto dalla Federazione in questa fondamentale fase di ripartenza. “Stefano -si legge nel comunicato del Presidente Forcellini - oltre ad avere rappresentato con onore il nostro Paese in tante edizioni dei Giochi dei Piccoli Stati, conquistando tante medaglie, da anni vive a San Marino e conosce la nostra realtà. Siamo certi che saprà dare una nuova impronta a tutto il settore agonistico”.

Galvani, che in passato è stato n. 99 al mondo del ranking Atp sarà selezionatore della Nazionale e seguirà tutti gli agonisti, compreso Marco De Rossi che sotto la guida del compagno di doppio nei Giochi dei Piccoli Stati è pronto a tornare ad allenarsi sin da ora a San Marino. Per Galvani, in procinto di prendere la cittadinanza sammarinese, si prospetta anche la possibilità di poter giocare in Coppa Davis per i colori di San Marino.



I più letti della settimana: