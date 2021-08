EUROPEI Tennis Tavolo: a Belgrado le qualificazioni dei campionati Europei a squadre

Tennis Tavolo: a Belgrado le qualificazioni dei campionati Europei a squadre.

Segnali positivi per la crescita dei pongisti sammarinesi sono arrivati da Belgrado nel girone di qualificazione ai Campionati Europei assoluti, nonostante le sconfitte contro Lussemburgo e Montenegro che sicuramente schieravano atleti di ranking superiore ai giovani sammarinesi i mach sono stai tutti tiratissimi, Davide Muccioli ha vinto contro il montenegrino Cubovic 3-1 e ha ceduto di un soffio per 12-10 al quinto set contro il lussemburghese Thillen, sprecando due mach point, bene anche Mattias Mongiusti che ha perso 3:2 contro la medaglia d’oro dei Giochi dei Piccoli Stati in Islanda Cekic del Montenegro e contro il n.1 del Lussemburgo Mladenovic ha perso 3-1 in un mach molto equilibrato, Federico Giardi condizionato da un piccolo infortunio è stato sconfitto dal montenegrino Radulovic 3:1 da Cekic 3-0 e dal lussemburghese Glod 3-0.

