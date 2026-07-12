EUROPEI TENNIS TAVOLO UNDER 15 Tennis Tavolo: agli Europei U15 San Marino batte la Scozia

Tennis Tavolo: agli Europei U15 San Marino batte la Scozia.

La Nazionale Under 15 di San Marino, composta da Pietro Bologna e Loris Ceccoli, ha concluso la prima fase dei Campionati Europei Giovanili di tennistavolo in Portogallo, con un bilancio positivo e un piazzamento di grande valore. Dopo le sconfitte di misura per 3-1 contro Azerbaijan e Finlandia, i ragazzi sammarinesi hanno realizzato un’impresa significativa battendo la Scozia con un netto 3-0. Grazie a questo risultato, la squadra ha chiuso il girone al secondo posto, alle spalle dell’Azerbaijan, qualificandosi per la fase successiva che assegnerà i posti dal 17° al 28° posto. Un risultato che permette alla piccola Repubblica di San Marino di lasciarsi alle spalle già nove nazionali di consolidata tradizione e alto livello tecnico, confermando la qualità del percorso di crescita del movimento del tennistavolo sammarinese. Ad accompagnare gli atleti biancoazzurri il tecnico Claudio Stefanelli.

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