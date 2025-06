TENNIS TAVOLO Tennis Tavolo, al Multieventi la Coppa Marche: tripletta San Marino nel singolare U15 A medaglia i biancazzurri Bologna, Ceccoli e Stefanelli

Il Multieventi ha ospitato la Coppa Marche di tennistavolo: nel torneo singolare U15 grande risultato per San Marino che occupa tutti e tre i gradini del podio. Pietro Bologna vince l'oro imponendosi per 3-0 su Loris Ceccoli, mentre Enea Stefanelli conquista il bronzo battendo, sempre per 3-0, Gabriel Vasile, col quale ha conquistato il titolo italiano U11 di doppio.

