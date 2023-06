MALTA 2023 Tennis Tavolo, arriva la medaglia numero 44 Con il bronzo conquistato da Mattias Mongiusti, Lorenzo Ragni e Federico Giardi il tennis tavolo sammarinese sale a quota 44 medaglie nella storia dei Giochi dei Piccoli Stati. Oro a Malta, argento a Lussemburgo.

Il tennis tavolo non si smentisce mai. Da Lussemburgo 1995 é arrivata sempre una medaglia, almeno. E a Malta arriva la numero 44 con il bronzo conquistato da Lorenzo Ragni, Mattias Mongiusti e Federico Giardi nella gara a squadre. Dal penultimo posto in Montenegro al terzo in questa edizione dei Giochi dei Piccoli Stati, con lo stesso trio: la dimostrazione che il duro lavoro paga sempre. Un obiettivo che lo storico coach del tennis tavolo Claudio Stefanelli si era prefissato e che ha meritatamente portato a termine. Grazie a dei ragazzi che, in questi quattro anni, sono cresciuti in maniera esponenziale diventando tra i migliori pongisti d’Italia. A fermarli, dopo un girone passato grazie alle vittorie contro Islanda e soprattutto Monaco, solo i padroni di casa di Malta che hanno sbarrato la strada ai biancazzurri in semifinale. Un 3-0 senza appelli da parte di una nazione che ha poi vinto l’oro in una finale thriller con Lussemburgo e che ha schierato il ceco Prokopcov - con un passato tra i primi 100 al mondo - e il tedesco Wetzel, entrambi con passaporto maltese. Una sfida proibitiva ma poco cambia: nel tennis tavolo San Marino é ancora una volta sul podio.



Nel servizio l’intervista a Mattias Mongiusti, bronzo nella gara a squadre

