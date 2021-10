Tennis Tavolo: bella vittoria in B2 per la Juvenes

Grande prova per la Juvenes nella seconda giornata del campionato di tennis tavolo. I biancoazzurri impegnati in serie B2 hanno battuto per 5:2 Grosseto con protagonisti Mattia Berardi e Andrea Morri due vittorie a testa e Davide Muccioli con un successo. In serie C2 battuto il Fabriano per 5:4 al termine si un mach maratona durato ben quattro ore, in serie D2 netto 5:1 contro il CUS Ancona, e primo posto in classifica per l’unico team Juvenes a punteggio pieno dopo due turni.