Tennis Tavolo: bilancio positivo per lo stage internazionale di San Marino

Si è chiuso al Multieventi lo stage internazionale di tennis tavolo sotto la direzione del commissario tecnico sammarinese Claudio Stefanelli ed Eric Angles direttore tecnico del Creps Paca Boulouris ed affermato e titolato coach francese. Presenti 18 giovani pongisti provenienti in prevalenza dalla Francia, da Verona e San Marino. Sono state giornate di grande lavoro tecnico e fisico per preparare i giovani pongisti per i prossimi impegni agonistici come i Campionati Europei Assoluti di singolare e doppio ai quali parteciperanno Federico Giardi e Mongiusti a Monaco di Baviera dall'11 al 16 agosto.

