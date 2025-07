Tennis Tavolo: Bologna battuto al debutto dall'italiano Paulina

Esordio agli Eyof per il pongista Pietro Bologna, secondo portabandiera alla cerimonia d’apertura della manifestazione sportiva europea giovanile, che ha sfidato nel primo incontro del turno preliminare l’italiano Erik Paulina. Bologna è uscito sconfitto dalla prima sfida 3-0 (11-5, 11-4, 11-3) e domani tornerà di nuovo in scena, quando affronterà gli altri due avversari dell’ottavo girone. Nella mattinata, alle 11:30 circa, se la vedrà con l’ungherese Zsombor Fegyvere nel tardo pomeriggio (18:10) affronterà lo spagnolo Alvaro Gimeno Orna per la terza e ultima partita del girone. Domani (mercoledì 23 luglio) tornerà in pedana anche Greta San Martini, impegnata nel salto triplo con orario d’inizio alle 10:35. Un’ora prima è in programma il debutto del compagno di squadra Diego Garnaroli, impegnato nel lancio del giavellotto. Debutto anche il judoka Alessandro Fabbri nella categoria -66kg, opposto al danese numero 175 del ranking mondiale Felix Aaside (inizio gare alle 9:30); sempre alle 9:30 prenderanno il via le batterie dei 200m stile libero che vedranno impegnata Margherita Gregoroni.