TENNIS TAVOLO Tennis Tavolo: buon esordio per Mattias Mongiusti

Esordio vincente per Mattias Mongiusti nella lega francese con il suo team il Frejus che si impone per 8-3 sul Montpellier, il giovane talento sammarinese da questa stagione si allenerà presso il Centro Federale di Terni assieme agli atleti della squadra nazionale italiana ed oltre al campionato francese giocherà in Italia in serie A2 con il TT Milano Sport. Nel torneo Open di Ancona buon sesto posto per Emanuele Vannucci.



