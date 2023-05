MALTA 2023 Tennis Tavolo: buona la prima per San Marino Mongiusti e Ragni superano 3-1 Monaco nella prima partita del girone.

Esordio da urlo per San Marino nel torneo a squadre maschile di tennis tavolo. I due pongisti biancazzurri - guidati da coach Claudio Stefanelli - si sono imposti contro Monaco nella prima partita del girone. Successo per 3-1, in stile Coppa Davis. Nel primo singolare Lorenzo Ragni si è dovuto arrendere all’esperto Anthony Geminiani ma nel secondo Mattias Mongiusti ha battuto Martin Tiso dopo una grande prestazione. Chiave di volta per i biancazzurri nel doppio: sotto per due set a zero, Mongiusti e Ragni si sono resi protagonisti di una grandissima rimonta fino al 3-2 finale. Il punto decisivo lo ha poi portato a casa Lorenzo Ragni, sempre contro Tiso. Prima fondamentale vittoria per i portacolori del Titano che in serata saranno impegnati contro l’Islanda e domani mattina contro Cipro per chiudere il raggruppamento. Si qualificano le prime due di ogni girone, in caso di semifinale sarebbe medaglia assicurata.



Nel servizio l’intervista a Claudio Stefanelli, coach Tennis Tavolo San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: