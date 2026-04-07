TENNIS TAVOLO Tennis Tavolo: buoni risultati per i sammarinesi

Tennis Tavolo: buoni risultati per i sammarinesi.

Fine settimana impegnativo per i pongisti della Federazione Sammarinese Tennistavolo, protagonisti tra Austria e Italia.

Nella prestigiosa cornice di Linz, con oltre 30 nazioni partecipanti, la nazionale giovanile sammarinese ha affrontato pongisti provenienti da diversi paesi europei, ottenendo risultati di grande rilievo. Straordinario il percorso della squadra Under 13: Thomas Ceccoli ed Enea Stefanelli hanno raggiunto i quarti di finale in un tabellone con 29 team iscritti, arrendendosi solo alla Danimarca a un passo dal podio. Ottime indicazioni anche dalle gare individuali. Thomas Ceccoli si è spinto fino alla Top 16, fermandosi negli ottavi di finale contro il forte tedesco di origini cinesi Zhang, positivo anche il cammino di Enea Stefanelli che, dopo aver superato il girone di qualificazione, ha concluso la sua prova ai trentaduesimi di finale. Nella categoria Under 15, buona prestazione per Pietro Bologna e Loris Ceccoli, capaci di chiudere al 13° posto su 36 squadre. Nel singolo, Pietro Bologna ha raggiunto i sedicesimi di finale dopo quattro vittorie consecutive, cedendo soltanto al forte tedesco Zilch, mentre Loris Ceccoli si è fermato nei trentaduesimi.

Risultati positivi anche in Italia. Al Torneo Nazionale “Giornata Rosa” di Salsomaggiore, Chiara Morri ha confermato il suo valore nella terza categoria femminile, conquistando un prestigioso quinto posto ad un soffio dal podio in un tabellone di alto livello tecnico. Un bilancio complessivamente molto positivo, che testimonia la qualità del lavoro svolto dallo staff tecnico e certifica la crescita costante del vivaio sammarinese, sempre più competitivo in ambito internazionale e nazionale.

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